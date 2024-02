Närrisches Jubiläum 11er Rat Kempen feiert siebenmal elf Jahre

Ewald der Aalhornmann, alias Stefan Rodefeld, betritt die Bühne mit einem meterlangen Alphorn. Gekleidet ist er in einen sehr körperbetonten blauen Jogginganzug mit passender Pudelmütze. Aus Niedersachsen angereist, begrüßt er das Kempener Publikum mit einem fröhlichen „Moin moin“, um darüber aufzuklären, dass das vermeintliche Alphorn aus Norddeutschland stamme und zunächst zum Fangen von Aalen verwendet wurde. Immer noch ist er auf der Suche nach seiner Traumfrau, die sich vielleicht im Kempener Publikum verbirgt. „Liebe vergeht, Hektar besteht“, so preist er seine Vorzüge an. Gekonnt entlockt er sowohl dem riesigen Alphorn als auch einer winzigen Mundharmonika fetzige Klänge.