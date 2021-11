Musik aus der Bretagne mit An Erminig : Keltische Klänge in der Kempener Paterskirche

Kempen In der Kempener Paterskirche präsentierte das Trio An Erminig keltische Musik aus der Bretagne – mit Dudelsack, Bombarde, Akkordeon und Flöte.

Fast schon wie die Auslage eines kleinen Musikgeschäfts sah der vordere Chorraum der Paterskirche aus, als man auf das Trio An Erminig wartete. Dazu gehören Barbara Gerdes mit keltischer Harfe, Flöten, Bombarden, Drehleier, Andreas Derow mit schottischem Dudelsack, Geige und diatonischem Akkordeon und Hans Martin Derow mit Akkordeon und Gitarren. Zudem bringen die drei ihre Stimmen in die musikalische Reise in die keltische Musik der Bretagne mit ein.

Der Dudelsack beginnt einen Tanz aus Nantes, Akkordeon und Flöte kommen hinzu, zum Schluss des Stückes greift die Flötistin zu einer Bombarde mit einem lauten und quäkigen Klang. Es wird deutlich, dass Dudelsack und Bombarde sich eher für Konzerte unter freiem Himmel eignen, denn sie können sich gut gegen den Wellenschlag an bretonischen Klippen durchsetzen. „Was für ein Klang! Fantastisch!“ äußert Hans Martin Derow seine Begeisterung über die Akustik in der Paterskirche. Es ist ein großer Gewinn für das Konzert des Trios, dass alle abwechselnd moderieren; so erhält man nicht nur musikalische Eindrücke in das Leben der Bretonen vor allem vergangener Zeiten. Eine große Rolle spielte die Musik, insbesondere der Gesang der fahrenden Sänger, die das Land mit Geschichten versorgten.