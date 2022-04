Vor 75 Jahren : „Keiner soll hungern, ohne zu frieren“

Serie Kempen Zunehmend lastete man die desaströse Gesamtlage in Kempen und im Kreis Viersen nicht von ungefähr der englischen Militärregierung vor Ort an.

Schon Ende des Jahres 1946 hatte Oberkreisdirektor Ludwig Feinendegen in Kempen folgende sehr mutige Feststellung zu Papier gebracht: „Erschreckend ist die Tatsache, dass die Öffentlichkeit behauptet, der britischen Militärregierung sei in anderthalb Jahren gelungen, was die Goebbels-Propaganda nicht geschafft habe, nämlich den Durchschnittsdeutschen mit Misstrauen gegen die Engländer zu erfüllen. Mehr und mehr hört man die Ansicht, dass es nicht so sehr an den Mitteln fehlt, Deutschland zu helfen.“