Kita-Plätze : Neue Probleme bei Kita-Betreuung

Auf dieser Wiese an der Stendener Straße in St. Hubert soll eine Interimskita in Fertigbauweise für fünf Gruppen errichtet werden. Foto: Norbert Prümen (nop)

St. Hubert Die Interimslösung an der Stendener Straße in St. Hubert wird es vorläufig nicht geben. Kein Hersteller von entsprechenden Modulbauten hat auf die Ausschreibung der Stadt Kempen reagiert. Ob und wann die Einrichtung kommt, ist fraglich.

Die Stadt Kempen hat das Personal bereits zum 1. August eingestellt. Noch Ende April dieses Jahres zeigte sich der zuständige Beigeordnete Michael Klee zuversichtlich, dass die Stadt den Rechtsanspruch von Eltern, die ihr Kind für eine Betreuung in einer städtischen Einrichtung zum neuen Kindergartenjahr angemeldet haben, in vollem Umfang erfüllen kann. Das Jugendamt hatte da 69 Familien, die beim Anmeldeverfahren im ersten Anlauf keine Plätze für ihre Kinder bekommen hatten, zu einem Gespräch eingeladen. Ihnen wurden Plätze in der noch zu bauenden Interims-Kita auf dem Gelände am St. Huberter Forum an der Stendener Straße angeboten.

Schon im April stand fest, dass diese neue Einrichtung mit fünf Betreuungsgruppen nicht rechtzeitig zum Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August fertig gestellt sein wird. Der 1. Oktober war da als Eröffnungstermin für die Kita in Modulbauweise angepeilt worden. Doch auch daraus wird nun nichts, wie die betroffenen Eltern aus einem Schreiben, das das Kempener Jugendamt am vergangenen Freitag verschickt hat, erfahren haben. Die Hauptbotschaft: Die Kita wird nicht rechtzeitig fertig, weil es derzeit keine Firma gibt, die sie baut. „Obwohl mehrere Firmen im Vorfeld Interesse an einem entsprechenden Auftrag geäußert haben, sind keine Angebote von den Firmen eingegangen, so dass das Ausschreibungsverfahren erfolglos beendet werden musste“, so Beigeordneter Michael Klee in dem Brief an die Eltern. Klee leitet seit dem vergangenen Sommer in Personalunion auch das Jugendamt, nachdem die langjährige Leiterin Heike Badberg zur Stadt Krefeld gewechselt war.

Info Am Dienstag tagt der zuständige Ausschuss Am Dienstag, 18. Juni, tagt der zuständige Jugendhilfeausschuss ab 18 Uhr in öffentlicher Sitzung im Kempener Rathaus am Buttermarkt. Dort wird Dezernent Michael Klee den Ausschussmitgliedern wohl auch die aktuelle Lage bei der Kita-Betreuung zum neuen Kindergartenjahr erläutern, auch wenn das Thema nicht auf der Tagesordnung steht. Die Politik will Lösungsvorschläge.

Um es klar zu sagen: Dass es nun zu dieser misslichen Lage gekommen ist, liegt nicht am Jugendamt. Für die Ausschreibung von Hochbauten ist das Hochbauamt zuständig. Aber auch dort war diese Entwicklung nicht absehbar, hatten sich doch einige Firmen durchaus für Anlieferung, Montage und Einrichtung von Modulen, die die Interimskita bilden sollten, interessiert. Doch angesichts der großen Probleme, die alle Kommunen landauf und landab mit der Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder haben, ist dieses Ergebnis, das die Stadt Kempen nun sehr hart trifft, nicht verwunderlich. Auch die Anbieter von Fertigbaulösungen können sich ihre Aufträge derzeit aussuchen.

Die Kempener Bauverwaltung hat nach Angaben von Michael Klee zwischenzeitlich direkt mit den Anbietern Kontakt aufgenommen, „um eine möglichst zeitnahe Errichtung und Anmietung für den Übergangsbau zu erreichen“. Allerdings lasse sich derzeit nicht „mit ausreichender Sicherheit“ ein Datum für die Fertigstellung und die Aufnahme des Kita-Betriebs bestimmen. Klee: „Die Bauverwaltung arbeitet mit Hochdruck an einer schnellen Realisierung.“

Für Kinder unter drei Jahren will das Jugendamt eine Betreuung im Rahmen der Kindertagespflege ermöglichen. Die meisten Kinder, für die die Eltern im ersten Anlauf keinen Betreuungsplatz in einer Kita erhalten hatten und die auf die Interimskita verwiesen wurden, sind unter drei Jahren.