Krankenhäuser in Kempen und Tönisvorst : Keine Corona-Prämie für Hospital

Kempen/Tönisvorst Grund ist, dass im Kempener Krankenhaus bis Ende Mai weniger als 20 Corona-­Patienten behandelt wurden. Der Geschäftsführer findet das ungerecht: „Damit wird der enorme Aufwand, den wir seit März betreiben, völlig außer Acht gelassen.“

So erläutert Geschäftsführer Thomas Paßers: „Wir sind leider erst gar nicht in den Genuss dieser finanziellen Sonderzuwendung gekommen, da wir zwischen Januar und Ende Mai weniger als 20 covid-positive Patienten im Hospital behandelt haben.“ Hier unterstelle die Politik, dass dann die Belastung in der Versorgung von Corona-Patienten nicht so hoch gewesen sein könne. „Damit wird jedoch der enorme Aufwand, den wir seit Anfang März betreiben, und die erschwerte Versorgung auch von Nicht-Corona-Patienten völlig außer Acht gelassen, was ich problematisch und als ungerecht empfinde“, sagt Paßers.