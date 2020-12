Weite Wege aus dem Kreisgebiet nach Dülken : Kein Fahrservice zum Impfzentrum

Info

Adresse und Anfahrt Das Corona-Impfzentrum des Kreises Viersen befindet sich im ehemaligen St.-Cornelius-Hospital an der Heesstraße 2–10 in Viersen-Dülken. Das Impfzentrum ist von allen Zufahrtsstraßen ausgeschildert. Es sind zwei Parkplätze in unmittelbarer Nähe ausgewiesen. Vor dem Gebäude liegt die Bushaltestelle „St. Cornelius Krankenhaus“. Diese wird von den Linien 083 und 085 angefahren.

Zuständigkeiten Der Kreis Viersen ist zuständig für das Gebäude und die Einrichtung, Sicherheits- und administratives Personal. Für das Personal (Ärzte, Medizinische Fachangestellte), Software und Terminvergabe, Hardware, mobile Impfteams ist die Kassenärztliche Vereinigung zuständig.