Katholische junge Gemeinde in St. Hubert : Offener Ort für eine offene Jugend

Die Regenbogenfahne liegt mitten auf dem Tisch, was nicht anderes bedeutet, als dass die KjG St. Hubert seine Türen ab dem 26. April wieder öffnet. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Leitung der Katholischen jungen Gemeinde St. Hubert bereitet sich auf die Wiederaufnahme der Gruppenstunden nach den Osterferien vor. Sie freut sich auf unternehmungslustige Kinder, mit denen sie gemeinsame Aktionen veranstalten kann.

Von Hannah Grünebaum

Die Katholische junge Gemeinde (KjG) ist bundesweit vor Ort, der Schwerpunkt liegt auf der Kinder- und Jugendarbeit in der Kirche. Auch in St. Hubert hat sie Einhalt gefunden. In einem Dachstuhl gegenüber der St.-Hubertus-Kirche befindet sich der bunt gestaltete Raum der KjG. Hier treffen sich die Leiterinnen und Leiter. Sie planen Aktionen und Gruppenstunden. Diese sollen jetzt nach mehr als zwei Jahren Coronapause wieder aufgenommen werden.

Die Ursprünge der KjG in Deutschland gehen bis ins Jahr 1896 zurück, als in Düsseldorf der Katholische Jungmännerverband quasi als Vorgängerverband der Katholischen Jungmännergemeinschaft gegründet wurde. 1915 folgte die Gründung der Katholischen Frauenjugendgemeinschaft. Eine schwere Zeit durchlebte der Verband während der Herrschaft der Nationalsozialisten. 1939 wurde der Verband aufgelöst, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Katholische Jungmännergemeinschaft 1947 wiedergegründet. Zusammen mit anderen Verbänden schloss man sich im gleichen Jahr zum Bund der deutschen katholischen Jugend zusammen. 1954 wurde die Katholische Frauenjugendgemeinschaft wiedergründet. Seit 1970 gibt es die Katholische junge Gemeinde. Junge katholische Männer und Frauen gestalten seit dieser Zeit das Leben in der Pfarrgemeinde und im Gemeinwesen bewusst gemeinsam.

Info KjG auf vielen Kanälen erreichbar Gruppenstunde Die Gruppenstunden finden ab dem 26. April wieder wöchentlich dienstags von 17.30 bis 19 Uhr für sechs- bis zwölfjährige Kinder statt. Interessierte im Alter von 13 bis 16 melden sich auch gerne per E-Mail. Bei hoher Nachfrage werden monatliche Jugendtreffen angeboten. Kontakt Die KjG St. Hubert ist auf vielen Kanälen erreichbar. E-Mail kjg.st.hubert@gmail.com, Webseite: www.kjg-sthubert.com Instagram: kjg_st.hubert

„Es darf jeder kommen“, erklärt Jerome Giesen, der seit seinem sechsten Lebensjahr in der KjG St. Hubert Mitglied ist und mittlerweile eine Leiterrolle übernommen hat. Im Namen stecke zwar das Wort „katholisch“, aber alle Kinder – gleich welcher Konfession und Religion – sind willkommen. Davon zeugt auch die Regenbogenfarbe mit dem KjG-Zeichen, die den Tisch im Jugendraum bedeckt.

Regelmäßig finden Gruppenstunden statt. Hier wird gebacken oder gekocht, draußen werden Schnitzeljagden veranstaltet. Auch bei schlechtem Wetter geht der Spaß in der KjG nicht verloren. Es gibt genug Brettspiele. Ein großer Raum steht für alle möglichen Aktivitäten zur Verfügung. Da die KjG in St. Hubert eng mit dem Hauptsitz in Aachen verknüpft ist, können die Mitglieder auch auf das Aachener Angebot zurückgreifen. Ein Beispiel: Aus dem Eine-Welt-Arbeitskreis in Aachen kommen Austauschkorrespondenten, die mit den Kindern kolumbianisch kochen und typisch kolumbianische Spiele spielen.

Neben den Gruppenstunden gibt es weitere geplante Aktivitäten. Schlittschuhlaufen, Paddeln und Wettkampftage zusammen mit Gemeinden aus anderen Städten sind nur einige Beispiele aus dem Angebot der KjG St. Hubert.

Jedes Jahr veranstaltet die KjG im Sommer ein Ferienlager. Dieses Jahr geht es für zwei Wochen nach Annen in die Niederlande. Es sind noch ein paar Plätze frei. Auf der Internetseite der St. Huberter KjG tickt ein Sekundenzähler rückwärts – die Vorfreude wird immer größer. Zwei Wochen wohnen die Teilnehmer in einem Selbstversorgerhaus in der Gemeinschaft, zwei Wochen, in denen man sich komplett vom Alltag lösen kann.