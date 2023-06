Lesung mit Kirstin Hesse Lesen, singen und lauschen an Kempener Grundschule

Im Rahmen drei literarischer Reihen veranstaltet der Kempener Verlag zehn kostenfreie Lesungen für die Jahrgangsstufen drei bis acht an Kempener Schulen. Gefördert werden die Veranstaltungen von der Initiative „Neustart Kultur“, um den Austausch zwischen Autoren und Schülern nach der langen pandemiebedingten Auszeit wieder in den Fokus zu rücken. „Das begeistert Kinder einfach“, betont auch Stefan Ungruhe, Schulleiter der Grundschule an der Wiesenstraße.