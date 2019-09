Dorffest : Im Bergdorf wurde rund um die dicke Knolle gefeiert

Kümmerten sich um die Reibekuchen (von links): Maximilian Thelen, Rita Ulschmid, Philipp Kraft, Bernd Fröchtenich, Florian Hoenmans-Leurs und Gerd-Wilhelm Stückemann. Foto: Gero Scheiermann

Tönisberg Wenn man in Tönisberg rund um den Op-de-Hipt-Platz den feinen Geruch von Reibekuchen in der Nase hat, weiß man im Bergdorf: Es ist wieder Kartoffel-Treff. Zum 24. Mal hatte der CDU-Ortsausschuss Tönisberg zum Dorffest eingeladen und stellte neben der Geselligkeit auch – wie es der Name verrät – die Kartoffel in den Mittelpunkt.

Besonders beliebt waren auch in diesem Jahr die frischen Reibekuchen. Trotz zweier großer Gusspfannen auf Hochtouren und einer starken Mannschaft zog sich die Warteschlange quer über den auch ansonsten prall gefüllten Platz. Auch der designierte Kempener Bürgermeister-Kandidat der CDU, Philipp Kraft, ließ es sich nicht nehmen, an der Pfanne Reibekuchen zu wenden. Wer dazu eine Alternative gesucht hatte, wurde schnell fündig: Schmörkes mit Speck und Dip, Kartoffelsuppe, Kartoffelbrot oder süße Kartoffelwaffeln rundeten neben dem gut bestückten Kuchenzelt das kulinarische Angebot ab. Als „Absacker“ wurde dann ein klarer Kartoffelschnaps gereicht.

Die kleinen Besucher bastelten Kartoffelkönige oder stempelten fröhlich mit Kartoffeln bunte Bilder für Zuhause. Der Heimatverein Tönisberg hatte wieder sein Zelt aufgebaut und präsentierte neben einigen Bildern von früher auch Informationen rund um die Arbeit des Vereins.

Am Abend wurde schließlich der neue Kartoffelkönig ermittelt. Den ganzen Tag konnten die Besucher die Anzahl von Kartoffeln schätzen. 159 Kartoffeln waren es, die Katharina Hoenmans-Leurs am Ende richtig geschätzt hatte. Sie wurde damit zur neuen Kartoffelkönigin gekrönt und freut sich nun auf eine Reise nach Berlin zum CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer.

Der Erlös des Festes bleibt traditionell in Tönisberg und soll in diesem Jahr für die Bemalung der Trafo-Station auf dem Mühlenberg verwendet werden. „Gemeinsam mit den Stadtwerken Kempen und dem Heimatverein möchten wir das triste Gebäude mit einem Tönisberger Motiv aufhübschen“, erklärt CDU-Vorsitzender Heinz Kaufhardt.

