Kartenvorverkauf für Veranstaltungen läuft : Zuversicht - Kulturfreunde buchen Tickets für 2022

Die Show von „Holiday on Ice“ gefiel vielen Zuschauern in Grefrath offenbar so gut, dass sie nun schon Karten für 2022 buchten. Foto: Norbert Prümen

Kempen Während derzeit Veranstaltungen corona-bedingt abgesagt oder verschoben werden, sind Kulturfreunde für 2022 aber zuversichtlich: Der Kartenvorverkauf für Konzerte und andere Events läuft.

Corona-bedingt werden derzeit viele Veranstaltungen wie Konzerte abgesagt oder verschoben. So mancher Kunde gebe aus Sorge Karten auch selbst zurück, obwohl die Veranstaltung stattfinde, berichtet Eveline Bildstein, die an der Engerstraße in Kempen den Service-Punkt der Rheinischen Post führt. Die Medien- und Serviceagentur Bildstein bietet unter anderem Karten für viele große Veranstaltungen deutschlandweit, etwa über die Ticketanbieter Westticket und Eventim. „Der Kartenvorverkauf lief im September wieder sehr gut an“, berichtet Bildstein. Mitte Oktober, als das Infektionsgeschehen dynamischer wurde, habe sich die Lage aber geändert. Die ersten Veranstaltungen wurden abgesagt, mancher Kunde stornierte seine Buchung.

Für das kommende Jahr herrscht aber Zuversicht unter den Kulturfreunden. Für viele Veranstaltungen – seien es nun verschobene Konzerte oder Events, die neu für 2022 terminiert sind – sind Karten erhältlich. Und davon machten die Kunden auch rege Gebrauch, hat Bildstein festgestellt. So gefiel vielen Zuschauern im November die Premiere der Holiday-on-Ice-Produktion „A New Day“ offenbar so gut, dass sie nun auch für 2022 bereits Karten geordert haben. „Viele wollen den Frühbucherrabatt“, so Bildstein. Denn wer bis zum 14. Januar Karten für eine der Holiday-on-Ice-Shows kauft, die vom 16. bis 20. November 2022 im Grefrather Eisstadion geplant sind, erhält an den bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen, im Internet und unter www.eisstadion.de einen Frühbucherrabatt von 25 Prozent. Ebenfalls beliebt bei Kempener Kunden: Tickets für Udo Lindenberg (im Juni in Köln und Dortmund) oder das Musical „Die Eiskönigin“ in Hamburg.

Von der Zuversicht der Kulturfreunde berichtet auch Dörte Schäfer, Vorsitzende des Vereins „Kempen Klassik“, der Konzerte mit hochrangigen Künstlern in Kempen organisiert. „Wir haben erfreulich viele Rückläufer über die Reservierungskarten für Highlights im Januar und Februar“, sagt Schäfer. Dazu zählen etwa am 14. Januar das Kammerkonzert mit dem Aris Quartett und Cellist Daniel Müller-Schott oder am 4. Februar das Klavierkonzert mit Lucas und Arthur Jussen in der Paterskirche. „Es gibt uns Rückenwind, dass so viele Leute Karten buchen“, sagt Schäfer: „Das ist ein Lichtblick in dieser grauen Zeit.“

(biro)