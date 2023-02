Kinderkarnevalszug 2023 260 Kinder ziehen durch Tönisberg

Dieser wird eingeleitet durch eine kleine Ansprache des Kempener Bürgermeisters Christoph Dellmanns (parteilos), zur Abwechslung in Garde-Uniform statt im Anzug, und dem aktuellen Prinzen des Kempener Karnevalsvereins, Thomas I. Nicht nur für das Wetter seien sie dankbar, sondern auch für die Liebe und Mühe, die jedes Mal in die Organisation des Zuges gesteckt werde. Speziell richten sie ihren Dank natürlich an Roszek, der sich „mit dem Papierkram rumschlägt“. Pünktlich um 14.11 Uhr geht es dann endlich los. Mit der musikalischen Begleitung des Trommlerkorps der Freiwilligen Feuerwehr Tönisberg sowie des Trommelkorps Schwarz-Weiß Neukerk ziehen die Jecken an jubelndem Publikum vorbei. „Helau!“ und „Ferkes-Tönn!“ rufen sie lautstark, während Kamelle in alle Richtungen fliegt. Ganz Tönisberg scheint erfüllt von Karnevalsstimmung.