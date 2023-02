Kinderkarneval in Kempen Viele Orden für kleine Karnevalisten

Alle Kinder im Saal kommen in den Genuss eines Spiels, sich entweder nicht vom bösen Hai fressen zu lassen, den Halt beim Stopp-Tanz nicht zu verlieren oder in die Tiefen des Meeres abzutauschen. Jedes Kind erhält dafür einen selbst gemachten Orden. Ein Highlight kündigt sich an: „Tom Marquardt, schreibt Hits für viele Ballermann-Größen und ist jetzt bei uns zu Gast“, ruft Knodt. Die Lieder sind den Jecken bekannt und so kommen nochmal alle auf die Beine und tanzen nah an der Bühne mit.