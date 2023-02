Karneval Kempen 2023 „Das war Karneval wie in früheren Zeiten“

Am Aschermittwoch zogen die Karnevalisten eine positive Bilanz. Als „absolut klasse“ bewertete Gottfried Willmen, Vorsitzender des Kempener Karnevals-Vereins (KKV), die Session. „Alle Erwartungen wurden erfüllt, die Leute hatten Lust zu feiern, die Stimmung war bestens“, so Willmen. „Es war wie in früheren Zeiten.“ Ende 2022 blickten die Karnevalisten noch mit Sorge auf die tollen Tage, wussten nicht, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie und die Inflation auf den Karneval haben würden. „Als wir im Herbst die Verträge machen mussten, war alles teurer geworden“, so Willmen, „und man wusste nicht, ob alles stattfinden könnte.“ Doch die Karnevalisten hatten Glück: Corona-Beschränkungen gab es nicht, und von einer Zurückhaltung unter den Besuchern war auch nichts zu spüren. Die Sitzungen waren gut besucht, beim Altweibertreiben auf dem Buttermarkt platzte das Zelt aus allen Nähten. Rund 27.000 Menschen, so die letzte Schätzung des Kempener Ordnungsamts, kamen zum Zug am Rosenmontag. Über 10.000 Menschen, darunter auch viele Kinder, nahmen am Zug teil. „Wir hatten ein tolles Fest“, so Willmen rückblickend, „wir haben Schulen, Kitas und Altenheime besucht, die Leute hatten Spaß. Und der Prinz ist sehr gut angekommen, er war sehr volksnah.“