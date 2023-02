Karneval Kempen 2023 Narren erobern das Rathaus im Sturm

Das Rathaus wird alle drei Jahre nicht nur einmal an Altweiber gestürmt, sondern gleich noch mal am Tulpensonntag. Bei erfolgreicher Übernahme dürfen die Jecken bis Aschermittwoch in Kempen regieren. Natürlich geben Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) und sein Team den Regierungssitz nicht so einfach her. „Wir werden heute Geschichte schreiben und das Rathaus bis zum bitteren Ende verteidigen“, kündigt er seinen Unterstützern an.