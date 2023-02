Bilder aus dem großen Karnevalszelt Party auf dem Buttermarkt

Jecke Möhnen und ein gut gelaunter Prinz Thomas I. mit Gefolge fanden am Altweiberdonnerstag auf dem Buttermarkt in Kempen beste Stimmung vor: Das Altweibertreiben zog Hunderte von Narren an, die im Festzelt ausgelassen feierten, kaum dass sich die Türen geöffnet hatten.

16.02.2023, 15:48 Uhr

12 Bilder Altweiber im Festzelt 12 Bilder Foto: Norbert Prümen

Bei Musik zum Schunkeln und Mitsingen hatten die kostümierten Jecken sichtlich Spaß – wobei die Möhnen klar machten, dass sie das Sagen haben. „Wir haben vieles stemmen müssen in den vergangenen Monaten. Und das haben wir richtig gut gemeistert“, hieß es von den Möhnen, bevor sich unter dem Blick vieler Zeugen den Schlüssel fürs Rathaus sicherten.

(tre)