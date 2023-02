Karneval Oedt 2023 Piratenschiffe nehmen Oedt ein

Gleich 27 Piraten von klein bis groß schippern in der „Unsinkbar 2“ durch das sturmgepeitschte Meer, in dem sogar Haie zu sichten sind. „Die Unsinkbar 1 ist leider untergegangen“, bemerkt Kapitän David Eickelberg lachend. Der Freundeskreis hat ein großes Piratenschiff samt Meer gebaut, das mit dem Transporter durch Oedt gezogen wird. Etwas kleiner, aber nicht weniger verwegen, geht es beim zweiten Piratenschiff zu, das sich mit wehender Totenkopfflagge seinen Weg durch Oedt bahnt, allerdings von Muskelkraft in Fahrt gebracht. Mit Getucker fährt indes der Hanomag R22 vor. Im Schlepptau des Traktors: der Wagen des Kinderkarnevalsvereins Vinkrath. In dem luftballongeschmückten Anhänger mit der Aufschrift „Es grüßt euch mit einem kräftigen Helau aus Vinkrath der KKV“ türmen sich die Popcorntüten. Dazu gibt es Primelchen, die unter die Jecken am Straßenrand gebracht werden.