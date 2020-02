Rosenmontagszug in Kempen : Kempener Karnevals-Komitee: 160 Seiten für die Sicherheit

Kempen Sicherheit wird im Kempener Karnevalstreiben groß geschrieben.

(tre) Das gilt insbesondere für den Rosenmontagszug. „Bedingt durch unsere neue Aufstellfläche an der Vorster Straße/Oedter Straße brauchten wir für diesen Bereich ein komplett neues Sicherheitskonzept“, sagt Thomas Härtel vom KKV, der für die Sicherheit zuständig ist. Der Rosenmontagszug zieht in diesem Jahr quasi rückwärts, was auch zu geänderten Sperrungen führt. Das bringt einige Neuerungen mit sich. So werden an der Ecke Judenstraße/Engerstraße vier Sicherheitskräfte anstelle wie bisher zwei stehen. Auch der Buttermarkt in Richtung Ellenstraße wird als neuralgische Punkt bezeichnet und dementsprechend verstärkt gesichert.