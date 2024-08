Ältester Mann in Kempen Karl Zierhut aus Kempen wird 100 Jahre alt

Seine Kindheit und Jugend waren äußerst bewegt. Geboren wurde Karl Zierhut 1924 im Böhmerwald im Örtchen Bistritz (heute Tschechien) als Sudetendeutscher. Mit 18 Jahren wurde er als Soldat eingezogen. Am Tag nach seinem 19. Geburtstag wurde er in Sizilien verletzt und kam in Kriegsgefangenschaft nach Afrika. Vier Jahre musste er dort bleiben. Die Lage verbesserte sich für ihn erst, als er für die Amerikaner als Dolmetscher arbeiten konnten. Nach der Rückkehr nach Deutschland begann er 1948 ganz auf sich allein gestellt ein Studium der Volks- und Betriebswirtschaft in Nürnberg, das er 1951 mit dem Diplom abschloss. 1953 folgt die Promotion.