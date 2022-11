“Selbst erlebt“ Alt-Bürgermeister Hermans schreibt Buch über seine Jugend in Kempen

Unter dem Titel „Selbst erlebt“ erzählt Hermans, der von 1989 bis 1999 ehrenamtlicher Bürgermeister in Kempen war und 2009 die Ehrenbürgerwürde erhielt, von seiner Kindheit und Jugend in Kempen. Es sei „ein Buch, was ich nie schreiben wollte“, so Hermans. Schließlich sei über die Stadt und ihre Geschichte schon so viel geschrieben worden. Doch als im Zuge der Corona-Pandemie Kitas und Schulen geschlossen wurden, schließlich der Krieg in der Ukraine ausbrach, begann Hermans dann doch, aufzuschreiben, was er in den 1930er und 1940er Jahren erlebte.