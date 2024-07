Naturerlebnis in Grefrath Kanuclub bietet Paddelkurse auf der Niers

Bei schönem Wetter zieht es viele Menschen an und auf das Wasser. Neben Schwimmen ist hier Paddeln eine Option, wofür der Kanu-Wanderclub (KWC) Grefrath nun Kurse für Neulinge anbietet. Am Wochenende des 9. bis 11. August können Neulinge den Sport erleben. Am Ende des Kurses erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Europäischen Paddel-Pass in der Basisstufe. Mitmachen kann jeder ab zwölf Jahre, nur schwimmen zu können wird vorausgesetzt. Treffpunkt ist das Bootshaus in Grefrath-Oedt am Steinfunder Weg 13. Am Freitagnachmittag steht das Kennenlernen des Kajaks auf dem Programm. Hierzu werden unter fachkundiger Anleitung die ersten Paddelschläge auf dem Wasser gemacht. Am Samstag geht es dann zu einer ersten kleinen Tour auf die Niers. Am Sonntag steht eine weitere Fahrt auf der Niers an, wie sie den meisten nicht bekannt sein dürfte: Von Geldern-Pont bis Wetten ist die Niers auf mehreren Abschnitten renaturiert worden. Hier erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beeindruckende naturnahe Lebensräume für Pflanzen und Tiere.