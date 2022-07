Kostenfreies Angebot : Kanu-Wander-Club Grefrath lädt zum Schnupperpaddeln auf der Niers

Oedt So mancher hat sie schon oft gesehen, die kleinen bunten Boote auf der Niers und sich dabei gedacht: Das möchte ich auch mal machen.

Wer sich etwas intensiver mit dem Kajakfahren befassen möchte, hat dazu vom 5. bis 7. August Gelegenheit. An diesem Wochenende veranstaltet der Kanu-Wander-Club Grefrath 1983 einen Kajakkurs für Anfänger. Mitmachen kann jeder ab zwölf Jahren, der schwimmen kann und keine Angst vor Wasser hat. Treffpunkt ist das Bootshaus in Grefrath-Oedt am Steinfunder Weg 13. Am Freitagnachmittag steht als erstes das Kennenlernen des Sportgerätes Kajak auf dem Programm. Am Samstag geht es dann auch schon zu einer ersten kleinen Tour auf die Niers. Am Sonntag steht eine weitere Fahrt auf der Niers an, wie sie den meisten nicht bekannt sein dürfte. Von Geldern-Pont bis Wetten ist die Niers auf mehreren Abschnitten renaturiert worden. Hier erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilweise urwaldähnliche Abschnitte.