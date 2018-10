Aktionswoche: Kampf gegen Wohnungseinbruch

Kempen / Grefrath Die Polizei startet am 24. Oktober mit einer landesweiten Aktionswoche. In mehreren Städten berät die Behörde die Bürger vor Ort.

Die Polizei startet am Mittwoch, 24. Oktober, mit einer landesweiten Aktionswoche gegen Wohnungseinbrüche. Bis zum 31. Oktober gilt das Motto: „Riegel vor! Sicher ist sicherer!“ Auch die Kreispolizei beteiligt sich und informiert in den einzelnen Städten über vorbeugende Maßnahmen gegen Einbrecher. Auch eine Gruppenberatung ist im Angebot. Am Mittwoch, 24. Oktober, 14 bis 16 Uhr, baut die Polizei ihren Stand in der Willicher Innenstadt auf. Am Freitag, 26. Oktober, 10 bis 13 Uhr, steht die Polizei auf dem Buttermarkt in Kempen. Am Montag, 29. Oktober, schließlich informiert die Behörde von 10 bis 13 Uhr auf dem Real-Parkplatz. Eine Gruppenberatung ist am Mittwoch, 31. Oktober, 18 bis 20 Uhr, am Mühlenberg 7 in Dülken.