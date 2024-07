Neue Image-Kampagne 15 Plakate zeigen Grefraths Vorzüge

Über mehrere Wochen hinweg haben Bürkert und ihr Team gemeinsam mit Armin Hermes und Holger Seeling an dem Projekt gearbeitet. „Wir haben Fotos und Informationen beigesteuert“, sagt die Wirtschaftsförderin. „Ein großes Dankeschön an Armin Hermes und Holger Seeling für das Engagement. Die Gemeinde Grefrath hat viele gute Seiten, und es hat Spaß gemacht, eine gelungene Auswahl gemeinsam noch einmal herauszuarbeiten.“ Die Kampagne sorge bestimmt „für so manches Schmunzeln bei den Nutzerinnen und Nutzern unserer Homepage und der Social-Media-Kanäle“.