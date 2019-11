Konzert zum Kempener Stadtjubiläum : Dank, Bitte und Hoffnung zum Jubiläum

Kempen Die Mitglieder des Kammerchors Nota-Bene gaben den Gedanken zum Stadtjubiläum musikalischen Ausdruck.

Grund zum Danken habe man in Kempen genug, führte Propst Thomas Eicker zu Beginn des festlichen Konzertes in der sehr gut besuchten Propsteikirche aus. Dank für viel Gutes, das in der langen Zeit seit der Verleihung der Stadtrechte im Jahre 1294 geschehen sei, Dank auch an alle, die nicht mehr unter uns seien und sich in vielfältiger Weise um ihre Mitmenschen und die Stadt verdient gemacht hätten. Denn das Engagement der Wohltäter würde den Menschen oft erst nach deren Tod bewusst. Aber auch Bitte sei vonnöten – vor allem um den Frieden in der Welt und um ein nicht von Hass und Missgunst geprägtes Miteinander in unseren unruhigen Zeiten.