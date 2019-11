Kammerchor „Libera Voce“ : Montags, 19.45 Uhr, bei der Chorprobe im Thomaeum

Kempen Die Mitglieder des Kammerchors „Libera Voce“ proben für ihren Auftritt mit Schuberts „Winterreise“ im Februar 2020. Interessierte sind willkommen.

Es ist Montagabend und Probenzeit des Kammerchors „Libera Voce“ in der Aula des Thomaeum in Kempen. Nach ein paar Übungen fürs Stimme-Aufwärmen ist Chorleiter David Nethen in das aktuelle Werk eingestiegen. „Wir singen etwas Außergewöhnliches: die ,Winterreise’ von Franz Schubert“, sagt er. „Eigentlich ist das ein Stück für Solobariton und Klavier.“ Doch gebe es eine Chorversion, die „Libera voce“ seit den Sommerferien einstudiere. Am 2. Februar 2020 führt der Chor Schuberts „Winterreise“ in der Kempener Paterskirche auf, unterstützt von Bariton Gregor Meyer.