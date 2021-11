Kammerchor Libera Voce präsentiert Madrigale und mehr in Kempen : Laute hatte gegen Chor keine Chance

Kempen Der Kammerchor Libera Voce bot in der Paterskirche eine Reise in die Musikwelt der Renaissance. Allerdings blieb die Ausführung hinter den Erwartungen zurück.

Vielversprechend beginnt am Samstagabend in der Paterskirche das Konzert des Kempener Kammerchors Libera Voce. Eine Sängerin übernimmt die Einstimmung in das Programm „Madrigale und mehr“. Es soll eine Reise in die Klangwelt der Renaissance und den Alltag jener Zeit werden. Das 16. Jahrhundert soll mit den „Singgedichten“ lebendig werden, die nicht nur an den Höfen, sondern auch beim gewöhnlichen Volk, in deren Alltag auf Märkten und in Schänken beliebt waren. Von Liebesfreud und -leid, von Schönheit, Reizen, Erotischem handeln die Texte der Madrigale – manches auch mit Witz und Augenzwinkern.