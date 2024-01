Kammerchor aus Kempen „Libera Voce“ baut eine Brücke der Hoffnung

Der Kammerchor „Libera Voce“ aus Kempen lädt für den kommenden Sonntag, 4. Februar, in der Kempener Paterskirche zu einem Chorkonzert unter dem Motto „Across the bridge of hope“ – über die Brücken der Hoffnung. Los geht es um 18 Uhr. Brücken bauen – das möchte der Chor in seinen Programmen ohnehin immer: von traditionellen zu neuen Klängen, von südlicher Lebensfreude zu nordischer Melancholie, vom Aufbruch am Morgen bis zur Ruhe am Abend. „Across the bridge of hope“ ist auch der Titel des ersten Chorstücks.