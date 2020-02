„KaMa-Quartett“ mit „A Love Supreme“ : Eruptiver und emotionaler Jazz im Kempener „Campus“

Das „KaMa-Quartett“ aus Osnabrück spielte in Kempen. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Kempen Das „KaMa-Quartett“ aus Osnabrück interpretierte die Suite „A Love Supreme“ von John Coltrane völlig neu. Nippy Noya unterstützte an den Percussions.

John Coltrane war einer der ganz Großen der Jazzmusik. Der Saxophonist revolutionierte den Jazz und gab ihm völlig neue Inspirationen. Er spielte noch mit dem legendären „Miles Davis Quartett“ zusammen und war 1965 Tenorsaxophonist des Jahres. Aus seiner Feder stammt die berühmte Suite „A Love Supreme“, die von dem jetzt im Campus in Kempen gastierenden „KaMa-Quartett“ aus Osnabrück mit einem ebenso eruptiven wie emotionalen Jazz neu interpretiert wurde. Die Gruppe präsentierte das vierteilige Werk in je zwei Teilen vor und nach der Pause neben Eigenkompositionen vor allem des Gitarristen und Bandmitgliedes Nils Pollheide.

Die Musiker, die durch den aus Sulawesi in Indonesien stammenden Nippy Noya an den Percussions unterstützt wurden, versetzen das Meisterwerk John Coltranes von 1965 in die heutige Zeit. Die Idee dazu hatte Nils Pollheide. Das Vorhaben ist mit dem aktuellen Album „A Love Supreme / Universal Tone“ bestens gelungen. Sie gestalten die Musik auf ihre ganz eigene, sehr expressive und dynamische Art und Weise und gelten deshalb derzeit als eine der kreativsten Bands der deutschen Jazzszene.