Im Kempener Hagelkreuz : Kabelbrand sorgt für Stromausfall

Kempen Am Donnerstag ist es im Kempener Stadtbezirk Hagelkreuz zu einem mehrstündigen Stromausfall gekommen. Wie der Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen, Siegfried Ferling, am Freitagmorgen mitteilte, waren in der Zeit zwischen 2.30 und 14 Uhr 112 Wohnungen an der Max-Planck-Straße und der Söderblomstraße von einer Störung bei der Stromversorgung betroffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ursache war nach Angaben des Stadtwerke-Chefs ein unterirdischer Kabelbrand. Die Stadtwerke Kempen vermuten, dass das 60 Jahre alte Kabel aufgrund eines Materialfehlers bereits geschädigt war. Die Sicherheitseinrichtungen hätten jedoch einwandfrei funktioniert und das fehlerhafte Kabel umgehend abgeschaltet. Ferling: „Die Stadtwerke Kempen bedanken sich für das große Verständnis der betroffenen Kunden. Sie haben die Reparaturarbeiten geduldig akzeptiert und den Stadtwerke-Mitarbeitern hilfsbereit zur Seite gestanden.“

(rei)