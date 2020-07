Kulturprogramm in Kempen : Kabarettisten treten in Kempen zweimal an einem Abend auf

Kabarettisten treten in Kempen zweimal an einem Abend auf

Kempen Um möglichst viele der 280 Dauerkarten-Inhaber zu halten, plant das Kulturamt bei seiner Abo-Reihe „Comedy & Kabarett“ um: Zwei Termine an einem Abend mit jeweils der Hälfte des Publikums.

Der Verein Kempen Klassik hat es mit seinen Konzerten in der Paterskirche vorgemacht, nun zieht das Kulturamt Kempen mit seiner beliebten Reihe „Comedy & Kabarett“ nach: Die Künstler werden zweimal an einem Abend auftreten, mit jeweils verkürztem Programm und ohne Pause. Damit sollen trotz der Corona-Beschränkungen möglichst viele Besucher in den Genuss kommen, wieder das Kulturangebot in der Thomasstadt erleben zu können.

Statt an Tischen sitzen die Besucher in insgesamt 14 Stuhlreihen. Zwischen Zuschauern, die nicht zusammengehören, bleiben jeweils zwei Stühle frei, sofern sie nicht auf der einen Seite neben sich den Mittelgang haben. Die Stuhlreihen stehen im Abstand von 1,5 Meter zueinander.

Die Künstler hätten sich auf die veränderte Form ihrer Auftritt eingelassen, berichtet Klappheck. Einzig Moritz Netenjakob komme nun statt im März 2021 erst im Jahr darauf. Als erster Künstler der Reihe ist am 7. und 8. September Wilfried Schmickler mit seinem Programm „Kein zurück!“ angekündigt. Am 2. und 3. November tritt Jess Jochimsen auf, am 7. und 8. Dezember Arnulf Rating und am 11. und 12. Januar 2021 Frank Fischer. „Nachtschnittchen“, die „Show für Comedy und Kleinkunst“, ist am 22. und 23. Februar zu sehen, und für Netenjakob springt am 22. und 23. März 2021 Johannes Floehr ein. Sascha Korf ist für 26. und 27. April 2021 angekündigt und Stefan Waghubinger für 31. Mai und 1. Juni.