Kabarettist Stefan Verhasselt in Oedt : Beste Unterhaltung vom Niederrhein

Oedt Mit dem Programm „Zwischen den Zeilen“ war Stefan Verhasselt in der Albert-Mooren-Halle in Grefrath-Oedt zu Gast. Rund 200 Besucher hatten jede Menge Spaß.

Was der WDR4-Moderator und Niederrhein-Kabarettist Stefan Verhasselt so alles „Zwischen den Zeilen“ – so der Titel seines aktuellen Programms – zu sagen hat, erfreut auch im inzwischen fünften Solo-Programm das Publikum bestens. Der gebürtige Straelener versteht es ebenso charmant wie treffsicher, die Mitbürger und ihre besonderen Eigenarten auf die Schippe zu nehmen. In seinen Bühnenprogrammen wird er nie verletzend oder anmaßend. Der nette Niederrheiner verpackt seine Eulenspiegeleien stets freundlich, sagt dabei aber dennoch viele auch unbequeme Wahrheiten.