Kabarett in Kempen : Endlich den Kopf freimachen und raus aus dem Gedankenkarussel

Jess Jochimsen gastiert am 4. und 5. April in Kempener Forum in St. Hubert. Foto: Britt Schilling

Kempen Schon im November 2020 und im Mai 2021 wollte Jess Jochimsen sein Kabarett-Programm vorstellen. Nun gastiert er am 4. und 5. April im Kempener Forum in St. Hubert.

Kabarett, Songs und Dias: Im Kempener Forum in St. Hubert stellt sich am Montag und Dienstag, 4. und 5. April, jeweils ab 18.30 Uhr und 20.30 Uhr der Kabarettist, Autor und Fotograf Jess Jochimsen vor. Ursprünglich war sein Kommen schon im November 2020 im Mai 2021 anvisiert worden – Corona machte jeweils einen Strich durch die Rechnung. Jetzt kann er sein Programm „Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben“ vorstellen. Der Ticketverkauf hat bereits begonnen.

Dabei fasst er grundsätzlich zusammen: Er will raus aus seinem Gedankenkarussell. Zumindest für einen Abend. Und mal nachschauen, was die Pandemie übrig gelassen hat. Also macht der Freiburger Kabarettist und Autor Inventur im Kopf und sucht nach den Geschichten, die im Radau der letzten Zeit untergegangen sind. Jess Jochimsens neues Programm ist ein kabarettistischer Gedankenaustausch, eine fortlaufende Bestandsaufnahme der politischen Lage. Zurückgelehnt und entschleunigt dreht Jess Jochimsen den notorischen Rechthabern den Ton ab und beweist, was Satire alles sein darf: anrührend, klug, musikalisch und nicht zuletzt sehr lustig. Und zum guten Schluss zeigt er Urlaubsbilder.