Kultur in Kempen : Ein wirklich verrücktes Programm mit Frank Fischer

Kultur in Kempen

Kempen Ein verrücktes Programm präsentiert Kabarettist Frank Fischer im Forum St. Hubert in Kempen. „Meschugge“ nennt er es und muss gar nicht lange nach Anregungen suchen.

Doch vorerst gilt es, etwas Grundsätzliches zu klären: Das Wort meschugge hat hebräisch-jiddischen Ursprung, wird umgangssprachlich genutzt und bedeutet „verrückt.“ Wer sich nun fragt, wer oder was denn verrückt ist, für den hat Frank Fischer einen Tipp: „Schalten Sie mal die Nachrichten ein. Oder fahren Sie mit dem Zug, laufen Sie durch die Fußgängerzone, den Supermarkt oder setzen Sie sich ins Café.“ Denn gleich, ob Trump, Putin oder die Frau direkt vor einem an der Kasse – ständig hat man den Eindruck, von Menschen umgeben zu sein, bei denen im Kopf nicht alles ganz rund läuft. Meint Frank Fischer.

Er hat sie alle beobachtet. Bei seinen Reisen quer durch die Republik kommt er ins Gespräch mit schwer verständlichen Sachsen , hessischen Nazis und einer schwäbischen Frauen-Reisegruppe. Er berichtet über ungewöhnliche Menschen, verrückte Situationen und gibt nebenbei wertvolle Tipps, wie man beispielsweise eine Bahnfahrt für sich und andere zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen kann. Da stellt sich abschließend doch die Frage: Wenn so viele Menschen um uns verrückt sind, sind wir dann die einzig Normalen? Oder sind wir am Ende vielleicht selbst meschugge? Es ist offensichtlich: Es braucht Antworten.

Der Kartenverkauf hat begonnen: zum Preis von 20 Euro oder 16 Euro inklusive Ticketgebühr (Ermäßigungen jeweils die Hälfte) kann man die Tickets kaufen an der Kasse im Kulturforum Franziskanerkloster, an der Burgstraße 19 in Kempen, oder Telefon 02152 917-4120, kartenverkauf@kempen.de oder auch online (zzgl. Gebühren) bei Reservix https://25629.reservix.de/events. Für diese Veranstaltungen gelten die zwei Gs: Einlass nur mit Nachweis: geimpft oder genesen. Die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen, gilt bis zum Platz. Dort kann die Maske abgenommen werden.