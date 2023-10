Kabarett in Kempen Timo Wopp präsentiert das Lustigste von heute

Timo Wopp diplomierte 2005 an der Universität Hamburg zum Kaufmann und ging in die Beratung. Dann riefen Showbühne, Theater und Fernsehen. Mit seinen Abendprogrammen „Passion“, „Moral – Eine Laune der Kultur“ und „Auf der Suche nach dem verlorenen Witz“ zeigte er sich beispielsweise bei den Wühlmäusen in Berlin, im Köm(m)ödchen in Düsseldorf, in der Käs in Frankfurt oder im Pantheon in Bonn.