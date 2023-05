Kabarett im Forum St. Hubert Macht das Hören von Mozarts Musik wirklich schlau?

In seinem neuen, dritten musikalischen Kabarettprogramm entführt der preisgekrönte Berliner Pianist, Komponist und Kabarettist Christoph Reuter sein Publikum in die Welt der Musik. In seiner witzigen Musikstunde stehen viele Fragen im Raum: Macht das Hören von Mozarts Musik möglicherweise wirklich schlau? Warum kann ich mir nicht mal die zweite Strophe von „O Du fröhliche“ merken, aber immer, was mein Kollege letzte Woche Doofes zu mir gesagt hat? Fragen über Fragen, denen Christoph Reuter nachgeht. Christoph Reuter ist seit über zehn Jahren der Pianist an der Seite des Kabarettisten Eckart von Hirschhausen. Als Solokabarettist gewann er unter anderem den „Thüringer Kleinkunstpreis 2017“. Sein erstes Buch mit dem Titel „Alle sind musikalisch! (außer manche)“ erschien 2021.