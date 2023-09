Kabarett am Niederrhein Stefan Verhasselt bald wieder auf Tour

Für Stefan Verhasselt geht es jetzt in die „heiße Phase“: Seine neuen Texte müssen in Form gebracht und die neuen Inhalte einem „Feintuning“ unterzogen werden. Auch in seinem sechsten Kabarettprogramm wird sich der Niederrheinkabarettist aus Kempen wieder wortwitzig und mit zum Teil schrägem Humor durch die Eigenarten und Absurditäten unserer Gesellschaft philosophieren. Und das immer oberhalb der Gürtellinie und mit Empathie für seine Mitmenschen. Auf dass die Zuschauer nachher feststellen: „Genau so is et – wie bei uns zuhaus.“ Wer über sich selbst lachen kann, ist bei Stefan Verhasselt in seinem neuen Kabarett-Programm „6.0“ immer herzlich willkommen. Und das „herzlich“ ist bei ihm ehrlich gemeint. Denn, wie heißt es im neuen Programm: „Mit euch ist es schöner!“