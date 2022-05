Kabarett im Forum St. Hubert : „Kempen ist die intellektuelle Speerspitze“

Kempen Kabarettist Jess Jochimsen präsentierte im Forum St. Hubert Texte, Musik und überraschend komische Fotos. „Meine Gedanken will ich manchmal nicht haben“ heißt sein Programm — das Kempener Publikum schon.

„Ihr geht ins Kabarett: Ihr seid die Guten“, rief Jess Jochimsen seinem Publikum zu, das am Montagabend ins Forum St. Hubert gekommen war. „An einem Montagabend“, fügte Jochimsen, den Wochentag betonend, hinzu. So froh sei er, nach so vielen Anläufen – die Veranstaltung wurde coronabedingt mehrfach verschoben – endlich in St. Hubert sein zu können.