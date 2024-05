75 Jahre Grundgesetz KAB verteilt in Kempen kommentierte Ausgaben des Grundgesetzes

Doch in der Zeit seines Bestehens war die Verfassung wohl nie so gefährdet wie derzeit. Inner- und außerparlamentarisch werden immer mehr Grundrechte in Frage gestellt. Sei das Artikel 14a (das Recht auf Asyl) oder auch Artikel 2 (das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, beispielsweise bei nicht-binären Personen). Entsprechend hat sich die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) entschlossen, hier Flagge zu zeigen. Am Freitag, 24. Mai, steht darum Julian Kröll, Berater an der Beratungsstelle für Arbeit am Arbeitslosenzentrum St. Hubert, Hauptstraße 21, in Kempen und verteilt Grundgesetze.