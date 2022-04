Architektur-Nachwuchs ausgezeichnet : Jury kürt beste Entwürfe für Kempener Burg

Kempen Eine Jury hat am Freitag die besten Entwürfe gekürt, die Architektur-Studierende der Hochschule Düsseldorf für die künftige Nutzung der Kempener Burg angefertigt haben.

Die drei besten Entwürfe wurden nun mit einem Fachpreis ausgezeichnet. Weil so viele tolle Ideen zusammenkamen, wurden zudem zwei weitere Anerkennungspreise und ein Sonderpreis vergeben, teilte die Stadt am Freitag mit. Außerdem konnten Bürger online über ihren Favoriten abstimmen und einen Publikumspreis vergeben. Bei den Fachpreisen geht der erste Platz an Frieda Lübke, die der Burg den Trubel, die sie einst hatte, zurückgeben will. Ein Neubau im Burggraben soll die Burg besser an die Stadt anbinden. In der Burg sieht Lübke unter anderem Platz für Kulturtreibende und Schüler vor, außerhalb der Burg im Burggraben Platz für gemeinsame Aktivitäten durch Tischtennis, Boule, einen Spielplatz und Urban Gardening.