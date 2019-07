Kempen : Erste Annäherung für den Klimaschutz

Kempen Die Junge Union hatte Vertreter der Kempener Klimaschutzbewegung zum Dialog eingeladen. Es wurden viele Gemeinsamkeiten entdeckt. CDU-Politiker und Bürgerinitiative wollen im Gespräch bleiben.

Angenehm überrascht waren alle Teilnehmer am Klima-Dialog, zu dem die Junge Union Kempen für Montagabend Vertreter der Kempener „Fridays-for-Future“-Bewegung eingeladen hatte. Sowohl die jungen CDU-Politiker als auch deren Gäste begrüßten am Ende das konstruktive Gespräch. Auf sachlicher Ebene wurde miteinander diskutiert. Es zeigte sich schnell, dass sich alle intensiv auf das Thema vorbereitet hatten. In manchen Punkten gab es durchaus gemeinsame Zustimmung, bei anderen Punkten wurde nach Lösungen in der Mitte gesucht. Sicher waren sich alle, dass man den Dialog in absehbarer Zeit fortsetzen möchte. Auch Kempens CDU-Parteivorsitzender Philipp Kraft, der ebenfalls an dem Gespräch teilnahm, war mit dem Abend sehr zufrieden.