Musikerin aus Kempen Mit der Harfe im Gepäck auf dem Weg nach Lübeck

Ihre Harfenlehrerin war in der Zeit an der Kreismusikschule Nina Dahms. Später folgten noch Gesangsunterricht bei Stefanie Kunschke und Klavierunterricht bei Florian Fleischmann. Ella war so an der Musikschule musikalisch breit aufgestellt und legte auch am Kempener Thomaeum, an dem sie bereits vor einem Jahr ihr Abitur gemacht hat, musikalische Schwerpunkte. So hat sie an der Schule bereits bei Stefan Lindner im Chor gesungen und wurde auch mündlich im vierten Abiturfach in Musik geprüft. „Schon zu meiner Schulzeit war mir klar, dass ich später irgendetwas mit Musik machen wollte“, beschreibt die junge Musikerin ihren Weg. Deshalb entschied sie sich auch nach der Schule, ein Jahr lang intensiv auf die Aufnahmeprüfungen an der Universität der Künste Folkwang in Essen und an der Musikhochschule in Lübeck vorzubereiten. Sie habe natürlich weiterhin Harfen-, Gesangs- und Klavierunterricht erhalten aber auch viel bei Stefan Lindner in Musiktheorie erlernt und Gehörbildungsunterricht erhalten. Auch Lehrer Andreas Tekath habe sie für die Aufnahmeprüfungen fit gemacht. Schließlich hat sie sich an beiden Hochschulen mit Erfolg beworben, sich aber am Ende für Lübeck entschieden. „Nein, das hat nicht nur etwas mit der schönen Stadt in Meeresnähe zu tun, sondern in erster Linie mit dem Studienangebot, was dort auf dem Lehrplan steht“, sagt Ella Thomas lachend. In Lübeck habe sie in den acht Semestern bis zum Bachelor die Möglichkeit, sich viele Optionen offen zu halten und vor allem mit Menschen zusammenzuarbeiten. Sie kann dort den Zweig „Musik vermitteln“ einschlagen und mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder aber auch in die Musikpraxis gehen. Dieses breit gefächerte Angebot hätte sie in Essen nicht gehabt.