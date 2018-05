Stadt Kempen: Jung und Alt feiern sonniges Schützenfest

Stadt Kempen Glanzvolle Schützentage mit jungem Königshaus und Sonne satt. Die St. Marienschützenbruderschaft "Hüskes Krone" ist ein "Stück lebendige Klixdorfer Ortsgeschichte" - und das seit fast 370 Jahren.

Die St. Marien-Schützenbruderschaft "Hüskes-Krone" aus Schmalbroich-Klixdorf hat am vergangenen Pfingstwochenende vor den Toren der Thomasstadt ein glanzvolles und von der Sonne verwöhntes Schützenfest gefeiert - unter großer Anteilnahme der Bürgerschaft. Die Bruderschaft hat dabei zweierlei bewiesen: Sie ist mit fast 370 Jahren ein Stück lebendige Klixdorfer Ortsgeschichte. Und es gibt in der Bruderschaft kein Generationenproblem, sondern es ist der Bruderschaft bestens gelungen, die Jugend für das Brauchtum Schützenwesen zu begeistern.

Die Bruderschaft hat sich bei den Umzügen, bei der Parade, bei der monatelangen Vorbereitung stets als gewachsene Einheit präsentiert. Der Dorfschmuck mit rund 25.000 Rosen und einem Dutzend Prunkbäumen passte wie der berühmte "Topf auf den Deckel". Klixdorf hatte sein Festgewand angelegt und das Schützenfest wurde bei der strahlenden Pfingstsonne zu einem naturnahen Farbenspiel mit alter und vertrauter Schützenherrlichkeit. So war nach dem ersten Schock, der "kaputten Deichsel" am Samstag beim Maienfahren, rasch die Fröhlichkeit wieder gekommen angesichts der Tatsache, dass das junge Königshaus und die Ministerpaare und die jungen Offiziere "ihre Friedensbotschaft" bestens unters Volk brachten. König Johannes XIII. (Hoff) und seine Königin Andrea I. ( Kraus) ist ein wahres Traumpaar im mit rund 25.000 Rosen geschmückten Klixdorf.

Die Generationen haben zueinander gefunden. Das sah man schon am Samstag beim Maienfahren und -setzen der Mai-und Prunkbäume bei den Offizieren. Ein Dutzend Bäume wurden ab 12.30 Uhr bis in die Abendstunden gesetzt. Natürlich kommen immer wieder die Kaltblüter, die ohne Sattel geritten werden, bei den Besuchern besonders gut an. 40 Pferde, darunter zwei Dutzend Kaltblüter, zogen am Samstag mit. Auch das Königshaus ritt mit. Für Marschmusik sorgten der Oedter Musikverein und der Trommlercorps aus Schmalbroich. Am Abend dann die große Zeltparty als musikalischer Auftakt mit der Coverband "Sixbit" aus Rheinland-Pfalz. Die zehnköpfige Band sorgte bei den 600 Partygästen für restlose Begeisterung.