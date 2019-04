Mülhausen : Arbeit in freundlichem Umfeld

Übersetzerin Julie Cornillie an ihrem Arbeitsplatz in Mülhausen. Foto: Norbert Prümen

Mülhausen Julie Cornillie hat sich als Übersetzerin selbstständig gemacht. Die gebürtige Amerikanerin berät ihre Kunden auch, bietet eine Art Rundum-Service. Standort des Unternehmens ist Mülhausen.

Julie Cornillie (47) öffnet die Tür ihres Einfamilienhauses in einem Neubaugebiet im ländlichen Mülhausen. Der Blick aus den blauen Augen ist direkt, der Händedruck fest. Das Haus wirkt im Inneren sehr modern und freundlich. In der großen Wohnküche sitzt Schulpraktikantin Julia und arbeitet am Computer. Vor der Terrassentür steht die dreijährige Schäferhündin Juno. Sie möchte offensichtlich gerne die Gäste begrüßen. Doch sie muss draußen bleiben. „Sie ist ein wenig zu stürmisch“, sagt Cornillie mit unverkennbar amerikanischem Akzent.

Bilder ihrer sechsjährigen Tochter dekorieren das Treppenhaus. Alles sieht nach einem rein privat genutzten Heim aus, doch hier ist auch der Standort eines Unternehmens, das für Kunden in ganz Deutschland arbeitet und das international vernetzt ist. Cornillie Consulting heißt Unternehmen. Es ist spezialisiert auf Übersetzungen aus der deutschen in die englische Sprache. Der Begriff „Consulting“, also „Beratung“ weist aber bereits darauf hin, dass hier mehr als reine Übersetzungen geliefert werden. „Making Global Business Personal“ lautet der Slogan des Unternehmens. „Wir begleiten unsere Kunden zum Teil schon seit vielen Jahren, sehen die Entwicklungen und entwickeln uns selbst mit“, erklärt Cornillie. So ist eine einheitliche Handschrift in allen schriftlichen Produkten garantiert.

Und ein Blick, der über den Tellerrand hinausgeht. „Wir beraten unsere Kunden so, dass sie sich global präsentieren können.“ Einen Slogan etwa könne man meist nicht direkt übersetzen. „Das kann ganz schön schiefgehen“, sagt Cornillie. Und: „Wichtig ist dabei das Zielpublikum.“ Ob ein Text etwa auf dem internationalen Markt verwendet wird. „Dann benutzen wir ein klares, einfaches Englisch, das auch Kunden in Spanien oder China verstehen.“ Ein Text für den amerikanischen Markt wird dagegen schon wieder eine andere Nuancierung erhalten. Vor allem mittelständische deutsche Unternehmen, Zulieferer aus der Automobilindustrie, Softwareentwickler, Rechtsanwälte und Steuerberater sind ihre Kunden. Übersetzt werden Schriftstücke aller Art, aber auch Broschüren, Handbücher, Kataloge, Businesspläne oder Websites. Zugute kommen Cornillie dabei ihre Kenntnisse aus dem IT-Bereich und ihr Interesse für Technik. Die gebürtige Amerikanerin mit englischen und belgischen Wurzeln kam nach ihrem Studium in Miami 1998 nach Deutschland und arbeitete zunächst bei einem IT-Unternehmen für Sicherheit und Netzwerkprodukte in Willich. Als 15-Jährige hatte sie ein halbes Jahr in Bayern gelebt und wollte seitdem unbedingt zurückkommen.