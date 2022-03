Jonas Nitschke engagiert sich in Brüssel : Kempener kämpft für bessere Zusammenarbeit zwischen EU und Afrika

Der 26-jährige Jonas Nitschke (Mitte, hält das Plakat) ist Jugendbotschafter für One, einer Anti-Armuts-Organisation. Foto: ONE / Pablo Garrigos

Kempen Es läuft längst nicht alles rund im Zusammenspiel zwischen der EU und Afrika: Themen sind die Jugendpartizipation oder das Gesundheitswesen. Jonas Nitschke will sich darum kümmern.

Jonas Nitschke ist ein Kempener Kind. Seit mehreren Jahren lebt der 26-Jährige aber in Brüssel, ist dort als Jugendbotschafter für One, einer Anti-Armuts-Organisation, im Einsatz. Zusammen mit 54 jungen Leuten aus 24 Ländern hat der junge Mann die EU-Afrika-Taskforce gegründet und in jüngster Vergangenheit mit Botschaftern, Staatsoberhäuptern und Außenministern verschiedener Länder, darunter Griechenland, Schweden oder Tansania über unterschiedliche Themen, die die jungen Leute bewegen, gesprochen.

Und doch: Jonas Nitschke und seine Mitstreiter sind enttäuscht. Denn sie haben viel Kraft in die Vorbereitungen des EU-Afrika-Gipfels, der am 17. und 18. Februar in Brüssel stattfand, gesteckt. „Aber es waren keine jungen Leute zugelassen, alles fand abgeschottet statt“, sagt der Student, der gerade seinen Master in Politikwissenschaften abschließt.

Eines der Ziele der jungen Aktivisten: „Wir finden, nach zwei Jahren Pandemie ist es höchste Zeit, die Welt zu impfen.“ Außerdem werden Themen wie Jugendpartizipation diskutiert: Jugendliche sollen nicht nur nach Afrika gehen, um als Entwicklungshelfer zu arbeiten, sondern auch an Universitäten aktiv sein. Die Idee: Die Gründung eines EU-Erasmus-Programms. Außerdem liege der Fokus der One-Kampagne auf dem wirtschaftlichen Wiederaufbau in Afrika, gegen eine weitere Spaltung von Arm und Reich. „Und als Drittes steht die Verbesserung des Gesundheitswesens im Zentrum, also beispielsweise, die Möglichkeit zur eigenen Herstellung eines Impfstoffes gegen Covid-19“, sagt Nitschke.

Nur alle drei Jahre findet der Afrika-Gipfel statt. Umso wichtiger sei es, dass in dieser Zeit auch etwas passieren würde: „Ein Politiker hat den Nagel auf den Kopf getroffen, indem er sagte, dass der Gipfel immer das Feuerwerk sei, danach aber alles wieder erloschen wäre, das bringt also so nichts“, erklärt der Kempener.

Das bedeutet für ihn und seine Mitstreiter, nicht locker zu lassen und am Ball zu bleiben. „Wir sind die junge Generation und haben so viele Ideen, unter anderem zum Klimawandel. Wir müssen gehört werden“, sagt Jonas Nitschke. Er wird in Brüssel bleiben. Auch beruflich soll es in dieser Richtung weitergehen – vielleicht sogar beim Europaparlament oder den Vereinten Nationen.

(janj)