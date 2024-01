Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ Großer Erfolg für junge Musiker aus dem Kreis Viersen

18 junge Musikerinnen und Musiker aus dem Kreis Viersen haben sich beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für den Landeswettbewerb im März in Köln qualifiziert. Der Regionalwettbewerb für Mönchengladbach und den Kreis Viersen fand diesmal in Mönchengladbach statt. Insgesamt nahmen 130 junge Musikerinnen und Musiker teil. Von den 18 Mädchen und Jungen aus dem Kreis Viersen, die am Wettbewerb in Köln teilnehmen, werden 15 an der Kreismusikschule Viersen unterrichtet. Insgesamt wurden 39 Einzelvorträge oder Ensembles aus dem Kreisgebiet von der Jury mit einem ersten Platz ausgezeichnet, darunter 33 von der Kreismusikschule. Mit 23 bis 25 Punkten qualifizieren sich die Teilnehmenden ab Altersgruppe II für den Landeswettbewerb. Für die Altersgruppe I ist dies noch nicht möglich. „Ohne die Unterstützung der Eltern, das große Engagement der Lehrkräfte und natürlich auch der jungen Musikerinnen und Musikern, die sich so gut vorbereitet haben, wäre ein so gutes Ergebnis nicht möglich gewesen,” so Ralf Holtschneider, Leiter der Kreismusikschule Viersen. Das Preisträgerkonzert findet am Freitag, 1. März, 18 Uhr, in der Kempener Paterskirche statt.