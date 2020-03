Liebfrauenschule Mülhausen : Jugend forscht: Wo und wie Kresse wächst

Die Liebfrauenschüler Fabian, Lara und Kim haben in Sachen Pflanzenwachstum geforscht. Foto: Wolfgang Kaiser

Mit einem eigenen Jugend-forscht-Tag ermöglichte die Liebfrauenschule Mülhausen ihren Jungforschern die Vorstellung ihrer Projekte. Die Veranstaltung fand statt, als die Schule noch geöffnet war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Am Stand von Maurice, Johannes und Tim kamen die Besucher nicht mehr aus dem Staunen heraus. „Genial“, „Was für eine tolle Idee“ – es gibt jede Menge Lob für das innovative Wasserrad, das die Neuntklässler am ihrem Stand aufgebaut haben. Die drei hatten sich mit regenerativen Energien beschäftigt, allerdings der etwas anderen Art. „Erneuerbare Energien sind ein hochaktuelles Thema. Als wir ein wenig überlegt haben, kam uns die Idee, die Kraft des Wassers zu nutzen, das bei Regen durch die Fallrohre eines Hauses fließt. Wasserenergie wird in anderen Bereichen ja auch schon genutzt“, berichtete Maurice.

Die pfiffigen Schüler griffen dazu auf einen Fahrraddynamo zurück, der Energie erzeugt, wenn er angetrieben wird. Sie versahen den Dynamo mit drei Blättern und bauten ihn in ein Regenfallrohr ein. „Dabei kam es darauf an, ihn so geschickt einzubauen, dass das einfallende Wasser ihn optimal antreibt“, erklärte Johannes. Die Versuche starteten und wurden mit Hilfe eines Strommessgerätes überprüft. Letztendlich wurde das Optimum gefunden. Tatsache ist, die Energieerzeugung funktioniert auf diesem Weg hervorragend.

Info Kein richtiger Regionalwettbewerb Durch den Corona-Virus lief Jugend forscht nicht wie gewohnt ab. Der Regionalwettbewerb in Krefeld, bei dem alle Teilnehmer einer Jury und Publikum ihre Arbeiten vorstellen, entfiel. Insgesamt erstellten 346 Schüler von 47 Schulen aus dem gesamten Verbandsgebiet der Unternehmerschaft Niederrhein 188 Forschungsarbeiten. Mit 65 Wettbewerbsarbeiten waren die Schulen aus dem Kreis Viersen besonders stark vertreten.

Was ein intelligenter Spiegel alles leisten kann, wenn es sich um einen mit Spiegelfolie beklebten Monitor mit Gesichtserkennung leistet, demonstrierten Moritz und Charlotte. Wobei es sich in ihrem Fall um ein schulübergreifendes Projekt handelt, da Moritz das Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen besucht. Die Achtklässler Maike, Fabian, Lara und Kim hatten sich indes mit dem Wachstum von Kresse unter künstlichen Lichtverhältnissen beschäftigt. „Wir haben die Lichtdauer verändert und zudem mit verschiedenen Bewässerungsmengen gearbeitet. Wir wollen unsere Versuchsreihe noch mit Temperaturunterschieden und Düngergaben fortsetzen“, informierte Maike. Im Sommer kamen Leonie, Nico und Max auf ihre Forschungsidee. „Aufgrund des warmen Sommers hatten wir uns überlegt, wie cool es wäre eine mobile Klimaanlage zu haben“, sagte Nico.

Die Hygiene rückte aim Stand von Joshua und Jan in den Mittelpunkt. Die beiden installierten auf die Innenseite eines Toilettendeckels UVA-LED-Lampen, die automatisch angehen, wenn der Deckel geschlossen wird. „UV-Strahlen schädigen Zellen. Auf diesem Weg können auch Bakterien unschädlich gemacht werden“, erklärte Joshua.

Die beiden Schüler Joshua und Jan hatten sich bei „Jugend forscht“ mit der Konstruktion einer selbst reinigenden Toilette beschäftigt. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)