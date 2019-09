Kempen : „Jüppi“ Trienekens reitet wieder als St. Martin

Kempen Martins-Verein präsentiert eine gute finanzielle Bilanz. Alle freuen sich schon auf den Zug am 10. November.

Es wird wohl keinen in Kempen verwundern, dass Franz-Josef „Jüppi“ Trienekens am Donnerstagabend bei der Versammlung des St. Martin-Vereins im Kolpinghaus wieder zum Martinsdarsteller gewählt wurde. Obwohl Trienekens dem langjährigen Vorsitzenden des Vereins und Altbürgermeister Karl-Heinz Hermans anlässlich dessen kürzlichen 90. Geburtstags angeboten hatte, das Amt in diesem Jahr zu übernehmen. Gewohnt humorvoll konterte Hermans, er habe sich von seinem Arzt durchchecken lassen und der habe gesagt, Hermans würde maximal die halbe Strecke schaffen. Als Herolde werden wieder Georg Funken und Michael Fander an der Seite des heiligen Mannes reiten. Auch bei der Rolle des armen Mannes bleibt alles beim alten. Stadtpressesprecher Christoph Dellmans wird dies übernehmen.