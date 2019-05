Kempen : Dachdeckerbetrieb Terbeek feiert dreifaches Jubiläum

Kempen Gleich zwei Gründe zum Feiern gab es jetzt im Dachdeckerbetrieb Terbeek im Gewerbegebiet am Selder in Kempen. Seit 50 Jahren besteht das Unternehmen bereits, ebenfalls seit 50 Jahren besitzt der Firmengründer Heinz-Josef Terbeek seinen Meisterbrief.

Begonnen hat die Tradition des Dachdeckerhandwerks bereits mit dem Vater von Heinz-Josef Terbeek in St. Hubert. Vater Heinrich gründete dort 1931 einen Betrieb. Aber der Vater starb früh, so dass der Betrieb 14 Jahre ruhte. Bis Heinz-Josef Terbeek 1958 alt genug war, selbst die Lehre zu beginnen. Es folgten die Gesellenjahre, anschließend 1968/69 die Meisterschule. Direkt mit Erhalt des Meisterbriefes wurde dann in St. Hubert am Erkesweg der neue Betrieb gegründet.