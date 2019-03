Briefmarkenfreunde: Josef Vinken ist auch mit 80 Jahren noch sehr aktiv

Tönisberg 80 sei eine furchtbare Zahl – meint der Tönisberger Josef Vinken und freut sich so gar nicht über den runden Geburtstag, den er am morgigen Sonntag feiern kann. Dabei ist der Jubilar körperlich und geistig noch sehr fit.

Aber seine größte Leidenschaft gilt den Briefmarken. So ist er bis heute Vorsitzender der Briefmarkenfreunde in Kempen. Begonnen hat das Interesse für die gezackten kleinen Schätze schon in der Jugend. Aber richtig intensiv zu sammeln hat er erst im Alter von etwa 20 Jahren begonnen, erinnert er sich. Gleichzeitig hat er sich immer um die Briefmarkensammler bemüht. So war er im Vorstand von Landes- und Bundesverband. Jahrelang hat er in Essen Ausstellungen organisiert. Sogar Europameisterschaften der Sammler hat er mitorganisiert. Er sei sehr froh, dass seine Frau ihn bei seinem Hobby immer unterstützt habe, sagt Vinken. Denn ein bis zwei Wochen dauerten die Vorbereitungen immer. Das ging so weit, dass das Ehepaar für diese Zeit in Essen wohnte. Dabei hat sich seine Frau gar nicht so sehr für Briefmarken interessiert, sondern sammelt lieber Ansichtskarten, berichtet er.