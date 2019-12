Josef Stieger : Mister Volksbank geht in Ruhestand

So möchte sich Josef Stieger künftig viel öfter sehen: auf seinem E-Bike in Tirol. Foto: stieger

Kempen/Grefrath Zum Jahresende verabschiedet sich Josef Stieger von seinem Posten des Vorstandsvorsitzenden. Im Laufe von 48 Jahren hat er eine Menge erlebt und zahlreiche Erfahrungen gemacht. Seit Nachfolger wird Helmut Thönes.

Josef Stieger hat seine Anfänge noch gut in Erinnerung. Als vor 48 Jahren im Fenster der Volksbank Kempen ein Schild „Lehrling gesucht“ hing, beschloss Josef Stieger, sein Glück zu versuchen. Die Mutter wies ihn an, vorher zum Friseur zu gehen, einen neuen Anzug zu kaufen und auf keinen Fall Jeans zu tragen. Beim Bewerbungsgespräch begrüßte ihn der damalige Direktor Hubert Tenberken persönlich. Dessen Vize Johann Loy hatte auch gleich die erste wichtige Aufgabe für Stieger parat: „Du kannst doch schreiben, dann füll mal deinen Vertrag aus.“ Das machte Stieger und blieb sein gesamtes Berufsleben der Bank treu.

Heute erinnert sich Stieger, wie anders das Arbeiten damals war als jetzt. Vor Jahrzehnten seien die Bauern einmal im Monat mit einem Packen Überweisungen angekommen und hätten ihn mit den Worten „Mach mal“ auf den Schreibtisch gelegt. Im Vergleich zu den systematischen Ausbildungsinhalten und -methoden von heute klingt es schon bizarr, was Auszubildender Stieger (und große Teile seiner Generation) seinerzeit erlebte. In der Lehrzeit war Josef Stieger die rechte Hand Loys und wurde immer wieder ins kalte Wasser geworfen. Ohne Vorbereitung musste er etwa eine Zweigstelle leiten oder auch einmal ein Kreditgespräch führen, ohne wirkliche Ahnung von der Materie zu haben.

Nach der Ausbildung besuchte Stieger verschiedene Fortbildungen, machte 1883 die (heute nicht mehr existierende) „Kleine Bankleiterprüfung“ und erwarb 1984 an der Bundesadademie in Montabaur die Qualifikation, eine Bank führen zu dürfen. Stieger sammelte Leitungserfahrung als Chef der Kreditabteilung und bekam seine Chance, als sich die Bank 1987 von ihrem damaligen Vorstand trennte.

„Die Bank war in sehr unruhigem Fahrwasser. Es war eine harte Zeit, wir waren ganz tief unten. Aber in der Folge haben wir das Schiff wieder auf Kurs gebracht. Wir haben uns neu organisiert, alle Mitarbeiter haben voll mitgezogen. Die Volksbank hat eine neue Kultur bekommen. Der Teamgeist ließ die Zahlen wieder steigen.“

1987 lag die Bilanzsumme bei umgerechnet 73 Millionen Euro, heute sind es 400 Millionen. Damals lag die Eigenkapitalquote bei vier Prozent, heute bei 14. Stieger wurde zum 1. April 1988 in den Vorstand bestellt. An seiner Seite stand Gerhard Knoor. 1993 fusionierte die Bank mit Oedt, 1996 mit Grefrath. Damit rückte Ulrich Dollen als dritte Mann in den Vorstand, mit Koors Ausscheiden lenkte dann wieder ein Duo die Geschickte der Bank. Dollen wurde 2009 verabschiedet, Helmut Thönes wurde neu in den Vorstand berufen.